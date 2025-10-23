تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران در مرحله دوم بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین مقابل تیم والیبال چین تایپه با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین امروز (پنج‌شنبه) از ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف چین تایپه رفت.

در ست نخست دختران والیبال ایران شروع طوفانی داشتند و توانستند با اختلاف زیاد با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ حریف خود را شکست دهند.

در ست دوم، اما شرایط تغییر کرد و تیم چین تایپه در شروع بازی چندین امتیاز پیش افتاد ولی شاگردان لی دو هی خیلی زود توانستند فاصله اختلاف را کم کنند و حتی کار را به نتیجه تساوی برسانند، اما در نهایت ست دوم با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ به سود چین تایپه به پایان رسید.

در شروع ست سوم بازی برای هر دو تیم پایاپای پیش رفت. هستی واحدی پاسور تیم ملی ایران از ناحیه پا دچار مصدومیت شد و به بیرون زمین انتقال داده شد. در نهایت این ست هم با پیروزی دختران ایران به پایان رسید و شاگردان لی دو هی با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ پیروز شدند.

در ست چهارم هم تیم ایران همچنان پیشتاز میدان بود و با اختلاف امتیاز زیاد و با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ این ست را هم از آن خود کند.

نتایج تیم دختران والیبال ایران به شرح زیر است:

ست اول ۲۵ بر ۱۳ به سود ایران

ست دوم ۲۶ بر ۲۴ به سود چین تایپه

ست سوم ۲۵ بر ۲۰ به سود ایران

ست چهارم ۲۵ بر ۱۵ به سود ایران

به این ترتیب دختران والیبال ایران با نتیجه ۳ بر یک موفق به شکست تیم والیبال تایپه شدند، ملی‌پوشان والیبال پیش از این در مرحله مقدماتی موفق به شکست تیم‌های قطر و بحرین شده بودند و به عنوان صدرنشین به مرحله دوم مسابقات راه پیدا کرده بودند.

دختران والیبال ایران فردا ساعت ۱۴ به وقت محلی باید به مصاف تیم اندونزی بروند.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم کمتر از ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.

لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم کمتر از ۱۸ سال دختر هستند.





صحبت‌های لی دوهی سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختران ایران پس از دیدار مقابل چین