به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آنان با ارسال تصاویری در قالب شهروندخبرنگار رسیدگی هر چه سریعتر مسئولان مربوطه را در ایستگاه ۶ مطالبه کردند.

خبر صدا و سیمای آبادان در راستای پیگیری مطالبات مردمی این موضوع را از معاون بهر ه برداری فاضلاب و توسعه شبکه استان جویا شد.

آقای زاهر زاده با عذرخواهی از وضعیت ایجاد شده که سبب پیش آمد نارضیتی برای مردم منطقه شده عمق سطح بیش از شش متری و تعدد زیرساخت‌ها را سبب کند شدن رفع نقص آن شده است.

بررسی میدانی ما امروز نشان داد این مشکل بصورت موقت فعلا حل شده، اما مهدی زاهر زاده قول داد با شروع کار پیمانکار مشکل اهالی این منطقه بصورت اساسی حداکثر ظرف ۱۰ روز بصورت اساسی حل شود.

خبرگزاری صدا و سیمای آبادان تا رفع اساسی این مشکل موضوع را رصد خواهد کرد.