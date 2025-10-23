پخش زنده
امروز: -
مناطق جنتا و اطراف روستای نبی شیث و همچنین اطراف شهرهای شمسطار و هرمل در بخشهای میانی و شمالی دشت بقاع در شرق لبنان در سطح گسترده بمباران شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ این حملات هوایی در شرایطی صورت میگیرد که ارتش رژیم صهیونیستی در حال برگزاری رزمایش در مناطق مرزی شمال فلسطین اشغالی با جنوب لبنان است.
تعدادی دانش آموز در شمسطار لبنان بر اثر حملات هوایی مجروح شدند، اما هنوز از تلفات جانی احتمالی این حملات هوایی خبری منتشر نشده است.
حملات هوایی سنگین رژیم صهیونیستی به اطراف شهر شمسطار در شرق لبنان موجب شکسته شدن شیشههای دو مدرسه و زخمی شدن تعدادی از دانش آموزان شد.