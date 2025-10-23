مدیر جهاد کشاورزی اسکو از تخصیص تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی با بهره کم به صندوق های خرد زنان روستایی برای احیا و تجهیز آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ابوالفضل فرشبافیان در نشست مشترک با اعضای صندوق‌های خرد زنان روستایی بر حمایت از این نهاد‌های مردمی تاکید کرد و از تخصیص تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی با بهره کم به هر صندوق برای احیا و تجهیز آنها خبر داد و از اعضا خواست تا آورده شخصی و طرح‌های خود را برای بهره‌مندی از این تسهیلات اعلام کنند.

وی افزود:این اقدامات در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و توسعه پایدار منطقه ارزیابی می‌شود.

گفتنی است در نشست مشترک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو و اعضای صندوق‌های خرد زنان روستایی مهمترین چالش‌های پیش روی این صندوق‌ها بررسی و برای رفع آنها راهکار‌هایی ارائه شد.

در این جلسه مشکلاتی از جمله ضعف در بازاریابی، کمبود بودجه، گرانی مواد اولیه و نبود بازار مناسب برای محصولات زنان روستایی به طور جدی مورد بحث قرار گرفت.

اعضای صندوق‌ها نیز بر لزوم ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارت‌محور برای ارتقای توانمندی‌های خود تاکید و پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک برای هماهنگی بیشتر و پیگیری مسائل را مطرح کردند.