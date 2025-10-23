پخش زنده
مجیددوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مشکلات مردم، از روستاهای بخش راین بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این بازدید، مشکلات، مسائل و دغدغههای اهالی روستاهای عنبروتک، گشیگان بالا ،گشیگان پایین ،گروه و باب طاهونه در گفتوگو با این روستائیان بررسی شد.
موانع پیش روی ارائه خدمات، تاریکی معابر و محورها، وضعیت نامناسب و کیفیت پایین آسفالت جاده ها، آب شرب ، مشکلات کشاورزی و ....در این بازدیدمطرح شد.
همچنین جلسه شورای اداری بخش با حضور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مهندس مومنی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از دغدغههای مردم در حوزههای راه، آب شرب و کشاورزی متمرکز است، گفت:حل این مسائل نیازمند برنامهریزی هدفمند، تخصیص منابع و همکاری میان دستگاههای اجرایی ، شوراها و مردم است
در جلسه شورای اداری پیرامون مشکلات روستا ، جمله راه روستایی، گاز رسانی،آنتن دهی واینترنت تلفن همراه، آب اشامیدنی روستاها، مسکن ملی ، مشکلات مرکز جامع سلامت راین ،در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی در حل مشکلات اتخاذ گردید
در بحث مسکن 126نفر مانده بودن و زمین به آنها تحویل نشده بود در 100هکتار زمین جدید به آنها تعلق بگیرد.
نشست صمیمی و بصیرتی اقای دوستعلی با جمعی از بسیجیان و گروهای جهادی و جمعی از مردم راین هم برگزار شد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه که یک جنگ واقعی تحمیلی به ایران اسلامی بود، این جنگ را به معنای واقعی کلمه جنگ احزاب دانست و گفت: جنگ ۱۲ روزه یک جنگ ترکیبی بود زیرا موشکهای دشمن از بیرون، مزدوران، اشرار و تروریستها از داخل، رسانههای دشمن در فضای مجازی و همه مجموعههای به ظاهر بینالمللی علیه ما در کنار هم بودند.
وی با بیان اینکه هنوز هم با توجه به ذات خبیث آمریکا و اسرائیل و همپیمانان آنها ما نمیتوانیم عنوان پس از جنگ را بر این دوران بگذاریم، گفت: انگشتان نیروهای مسلح ما بر ماشه است و آماده اجرای طرح بیچاره کردن رژیم صهیونیستی هستیم.
دکتر دوستعلی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه فراتر از یک جنگ نظامی به عنوان یک کلاس بصیرتی درسهای عمیقی را به ما آموخت، گفت: این جنگ نشان داد که استقلال، عزت و پیشرفت ایران فقط با اعتماد و توکل بر خدا و راهنماییهای مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و حضور و همراهی مردم ممکن است.