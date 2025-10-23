وزیر خارجه که برای شرکت در نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی به مشهد سفر کرده است؛ امروز با تعدادی از نخبگان خراسان رضوی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نشست جمعی از نخبگان علمی، دانشگاهی و اقتصادی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، صبح امروز با حضور استاندار خراسان رضوی، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق و تعدادی از مدیران وزارت امور خارجه در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

نمایندگان نخبگان استان خراسان رضوی در رشته‌های مختلف علمی، دانشگاهی فرهنگی و ورزشی در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه دیپلماسی استانی پرداختند.

استفاده از هوش مصنوعی، حکمرانی دیجیتال و تثبیت جایگاه داده محوری در استان‌ها از مواردی بود که در این نشست طرح و بررسی شد.