معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: همزمان با سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان غربی، ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این استان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون اجرایی رئیس جمهور در ارتباط مستقیم با بخش خبرنیمروزی گفت: همزمان با یازدهمین سفر استانی رئیس جمهور و حضور ایشان در شورای برنامه ریزی آذربایجان غربی، ۱۹ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات تصویب خواهد شد و ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این استان انجام خواهد شد.

محمد جعفر قائم پناه همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش از ظهر رئیس جمهور در استان گفت: براساس تفاهمنامه منعقد شده در مجتمع نساجی خوی ۶۹۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد، در تفاهمنامه با یکی از سکو‌های فروشگاه برخط کشور بستر‌های توسعه تجارت دیجیتال مرزی فراهم خواهد شد، همچنین بیمارستان نقده با ۷۹۰ میلیارد تومانی افتتاح شد.