رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: اتصال به سامانه جامع شهرسازی مدیریت بهینه درختان و گونههای گیاهی در کیش را به دنبال دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مریم محمدی اتصال اداره محیط زیست کیش به سامانه سرا کیش را گام مهمی در مسیر شهرسازی هوشمند و حفاظت از درختان کیش برشمرد.
او افزود: در ادامه توسعه دولت الکترونیک در منطقه آزاد کیش، پایگاه دادههای اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش به سامانه جامع شهرسازی سرا کیش متصل شد.
مریم محمدی خاطرنشان کرد: این اقدام، با تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش مراجعات حضوری، زمینه ثبت و پیگیری برخط درخواستهای مرتبط با امور درختان و مدیریت دقیقتر فضای سبز کیش فراهم کرده است.
رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: اتصال به سامانه جامع شهرسازی، قابلیت گزارشگیری دقیق از وضعیت درختان کیش را فراهم کرده است.
او افزود: کاربران میتوانند درخواستهای خود را برای قطع یا جابهجایی درختان در سامانه سرا کیش به شیوه برخط ثبت و پیگیری کنند و مراجعات حضوری حذف میشود.
محمدی گفت: متقاضیان میتوانند تعهدات ضروری برای این فرآیند را برخط در سامانه ثبت و برگههای لازم را امضا کنند.