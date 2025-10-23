بیش از ۸۰ درص پروندهای قضایی مازندران به صورت سیستمی و هوشمند به کارشناسان ارجاع داده می شود.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس کل دادگستری مازندران در همایش روز کارشناس در بابلسر، نقش کارشناسان رسمی در کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت را مهم و موثر دانست و گفت: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها در محاکم قضایی مازندران به صورت سیستمی و هوشمند به کارشناسان رسمی ارجاع می‌شود.

عباس پوریانی افزود: کارشناسان رسمی، یار و یاور صدیق قضات بوده و با تجربیات گرانقدر و نظرات کارشناسی و تخصصی خود، در رسیدگی به پرونده‌ها بسیار مثمرثمر هستند.

او با بیان اینکه کارشناسان رسمی نقش اساسی و بنیادی در تحقق عدالت در جامعه دارند، ادامه داد: بسیاری از موضوعات در محاکم قضایی نیازمند ارائه نظر‌های تخصصی و کارشناسی است و ارجاع امور تخصصی به کارشناس در قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.

پوریانی گفت: بسیاری از پرونده‌های قضایی مطروحه در محاکم قضایی در کنار علم حقوقی نیازمند ارائه نظرات تخصصی کارشناسان است و کارشناسان رسمی، در نیل به عدالت و احقاق حق، نقش مهم و اساسی دارند.

او تاکید کرد: کارشناسان رسمی در کشف حقیقت، واقعیت و نیل به عدالت، چشمان بیدار قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی هستند.

در این آیین با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، کارشناسان رسمی پیشکسوت استان، قدردانی شدند.