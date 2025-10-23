پخش زنده
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، امروز و فردا تابلوی شعب بانک آینده «بانک ملی میشود»؛ ضمن اینکه تمام سپردهها و تسهیلات مشتریان بانک آینده عینا به بانک ملی منتقل میشود.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبر ۱۴ سیما، در توضیحات تکمیلی درباره فرایند گزیر بانک آینده، گفت: از امروز کار رسما شروع شده و در دو روز پنج شنبه و جمعه تابلوی تمام شعب بانک آینده به بانک ملی تغییر میکند
او گفت: تمام خدماتی که قبلا تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران از بانک آینده میگرفتند از این پس از بانک ملی دریافت خواهند کرد.
فرزین در توضیح فرایند گزیر بانک آینده گفت: قبل از اینکه به مرحله انحلال برسیم وارد فرایند گزیر میشویم و تکلیف کارمندان، سپرده گذاران و داراییها و ... را مشخص میکنیم و بعد وارد فرایند انحلال بانک میشویم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کلیه سپردهها به بانک ملی منتقل میشود و کلیه داراییها به صندوق ضمانت سپرده منتقل خواهد شد، تصریح کرد: تمام داراییها و شرکتهای بانک آینده به صندوق ضمانت سپردهها منتقل میشود.
او درباره اینکه سود سپردههای مدت دار آیا طبق قرار داد با بانک آینده در بانک ملی به سپرده گذاران پرداخت میشود؟ گفت: هر قراردادی تا الان وجود داشته عینا به بانک ملی منتقل میشود ولی تعیین تکلیف قراردادهای جدید با بانک ملی خواهد بود.
فرزین درباره اینکه آیا ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمیشود؟ گفت: بخشی از داراییها به صورت نقد به بانک ملی منتقل میشود، بخشی از منابع صندوق ضمانت سپردهها نیز در اختیار بانک ملی قرار میگیرد. این کار منجر به تقویت و بزرگتر شدن بانک ملی میشود. میخواهیم بانک ملی در حد بانک بزرگ جهان اسلام باشد. ناترازیها به صندوق ضمانت سپردهها قرار میگیرد و این صندوق موظف به فروش آنها و پرداخت معادل سپردهها به بانک ملی است.