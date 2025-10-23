به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال تیم پالایش نفت ابادان در خانه میزبان تیم کاله مازندران بود.

از ساعت ۱۶ امروز تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در سالن ورزشی هفده شهریور به دیدار تیم کاله رفت.

در این دیدار خانگی تیم پالایش نفت ابادان در نیمه نخست با نتیجه ۴۳ بر ۴۱ برنده از بازی خارج شد.

اما شاگردان فرزاد کوهیان در کاله توانستند در پایان برنده بازی شوند.

این دیدار با تتیجه نزدیک ۶۹ بر ۶۸ به سود تیم کاله مازندران به پایان رسید.