به شرط همکاری دستگاهها همراه با تامین مالی، طرح قطار سریع السیر تهران -قم -اصفهان تا پایان دولت چهاردهم به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مجری طرح قطار سریعالسیر تهران - قم – اصفهان گفت: این طرح راهی برای ورود فناوری روز دنیا به حوزه ریلی کشور و همچنین ورود به عرصه قطارهای پرسرعت است که لازم است در یکی - دو دهه اخیر در کشور اتفاق میافتاد.
علیرضا صلواتی ادامه داد: در سالهای گذشته حدود ۷۵ درصد از زیرسازی مسیر ۲۴۵ کیلومتری قم - اصفهان تکمیل و بیش از ۵۰ درصد بناهای بتنی احداث و ۸۵ درصد معارضات نیز برطرف شده است.
وی افزود: بقیه مسیر نیز پیشرفت فیزیکی صفر تا ۸۰ درصدی دارد و در مجموع حدود ۷۵ درصد از مجموع زیرسازی محور که حجم عملیات سنگینی نیز داشته است، اجرا شده و آماده عملیات روسازی و ریل گذاری است.
مجری طرح قطار سریعالسیر تهران - قم - اصفهان گفت: در مجموع هم اکنون ۳۰ درصد زیرسازی، اجرای روسازی، ریل گذاری محور قم - اصفهان، اصلاحات مسیر در محور قم _ تهران، اجرای سیستمهای سیگنالینگ برق و مخابرات در مجموع محور، احداث ایستگاههای عملیاتی و ایستگاههای مسافری در قم، اصفهان و تهران باقی مانده است.
صلواتی با اشاره به اینکه احداث طرح از سال ۱۳۸۹ شروع شده و در این سالها فراز و نشیبهای زیادی داشته است، ادامه داد: با راهاندازی این قطار مسیر تهران - قم و قم - اصفهان هرکدام حدود یکساعته خواهد شد و مسیر تهران - قم - اصفهان کمتر از دو ساعت خواهد شد.
وی افزود: درصورتیکه مسائل مالی این طرح به نتیجه برسد و تعامل مالی بین دو کشور ایران و چین در داخل کشور برطرف شود، تا پایان دولت چهاردهم میتوانیم قطار سریعالسیر تهران - قم - اصفهان را تکمیل و بهره برداری برسانیم.
علیرضا صلواتی گفت: به لحاظ اجرایی دو تا سه سال زمان برای تکمیل آن نیاز است ولی ناهماهنگیهایی بین ارکان داخلی یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و ... اجرای کامل طرح را دچار تاخیر کرده است.
وی همچنین به اعتبارات طرح نیز اشاره کرد و گفت: تا کنون حدود چهار میلیارد یوان برای این طرح کلان هزینه شده است و براساس برآوردها تا زمان بهره برداری هم ۲۰ میلیارد یوان دیگر نیاز است که مقرر شده ۱۰ میلیارد یوان به همت دولت و ۱۰ میلیارد دیگر نیز به همت سرمایه گذاری بخش خصوصی استانهای قم و اصفهان تامین شود تا این طرح به بهره برداری برسد.
مجری طرح قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان در خصوص مزایای اجرای این طرح نیز افزود: با راه اندازی این قطار حدود ۳۰ درصد جذب مسافر بیشتر خواهد شد و حدود هشت میلیون مسافر در سال اول با این قطار سریع السیر جابهجا خواهند شد.
وی ادامه داد: افق طرح هم جابه جایی ۲۰ میلیون مسافر در سال است که بعد از ۲۰سال اتفاق خواهد افتاد.
صلواتی ادامه داد: اجرای این طرح میتواند به نوعی کریدورهای شمال - جنوب و شرق _ غرب را تکمیل کند، وقتی با احداث این خط ورود تکنولوژی و دانش فنی را به داخل کشور داشته باشیم، در همه موضوعات زیرسازی و روسازی، برق، ناوگان و... میتوانیم به سمت خودکفایی حرکت کنیم.