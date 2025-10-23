تا اواسط هفته آینده، وزش باد شدید و گرد و خاک در مناطق جنوبی استان باعث تغییرات محسوس در وضعیت هوا خواهد شد.

آذربایجان‌غربی در انتظار تغییرات جوی؛ باد و گرد و خاک در راه است

آذربایجان‌غربی در انتظار تغییرات جوی؛ باد و گرد و خاک در راه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی و بررسی روند تغییرات جوی استان آذربایجان غربی توسط اداره‌کل هواشناسی استان، تا اواسط هفته آینده جوی بدون بارش پیش رو خواهد بود.

بر اساس این گزارش، سرعت وزش باد در مناطق جنوبی استان طی روز‌های پنجشنبه تا یکشنبه افزایش یافته و در برخی ساعات وزش باد شدید نیز انتظار می‌رود که سبب ایجاد گرد و خاک محلی خواهد شد.

طبق پیش‌بینی‌ها، از روز پنجشنبه ۱ مهرماه کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در جنوب استان گزارش شده و این وضعیت تا شنبه شب ادامه خواهد داشت. از ظهر شنبه احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان پیش‌بینی شده است که می‌تواند سبب کاهش دما شود.

همچنین، در روز‌های یکشنبه و دوشنبه آینده، آسمان استان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناسان هواشناسی، وضعیت جوی استان تا روز دوشنبه ۵ مهرماه پایدار خواهد بود و تغییرات محسوس در دما رخ نخواهد داد.

شایان ذکر است، طبق بررسی جدیدترین به‌روز‌رسانی الگو‌های پیش‌یابی فصلی، مقدار بارندگی آبان ماه امسال در استان آذربایجان غربی، در نقاط مختلف استان بین ۱۰ تا ۳۰ میلی متر کمتر از مقدار نرمال سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود که از آمار سال‌های گذشته پایین‌تر است.