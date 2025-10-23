به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری استان در سفر مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان از مسجد جامع، امامزادگان هفده تن و خانه معظمی گلپایگان گفت:این میزان اعتبار برای بازسازی ومرمت مسجد جامع و زیرساخت‌های خانه معظمی این شهرستان و مرمت امامزادگان هفده تن اختصاص داده شد.

امیرکرم زاده، گنبد امامزادگان هفده تن گلپایگان را هم نیازمند بازسازی دانست وافزود: اداراتی که در اراضی اوقافی امامزادگان هفده تن قرار گرفته‌اند باید اجاره خود را پرداخت کنند تا برای مرمت و بازسازی امامزادگان هفده تن هزینه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری استان از آمادگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای انعقاد تفاهمنامه با اداره کل مالیاتی به منظور هزینه مالیات صنایع و فعالان اقتصادی در مرمت و بازسازی بنا‌های تاریخی هم خبر داد و گفت:صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی می‌توانند با نشان دار کردن مالیات خود، آن را در راستای مرمت و بازسازی بنا‌های تاریخی هزینه کنند.