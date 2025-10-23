آغاز لیگ برتر کشتی کشور در ساری
تیم جوانان ستارگان ساری در روز نخست لیگ برتر کشتی کشور با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب بانک شهر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
لیگ برتر برتر کشتی از ساعت ۱۱ امروز پنج شنبه اول آبان با مسابقه دو تیم بانک شهر و جوانان ستارگان ساری، به میزبانی بانک شهر در ساری آغاز شد که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود تیم رضا یزدانی تمام شد.
پیش از این قرار بود تیم دانشگاه آزاد اسلامی حریف هفته اول بانک شهر باشد که این تیم چند روز قبل، از شرکت در مسابقات انصراف داد و سازمان لیگ تیم جوانان ستارگان ساری را جایگزین کرد.
بانک شهر در این مسابقه حسین ترابی، پوریا کاظمی، رضا اطری، ابراهیم الهی، کیان محمودجانلو، فریبرز بابایی، امیرعلی مسلمی، عزتاله اکبری، مجتبی گلیج و محمد علیتبار را روی تشک فرستاد که همه این کشتی گیران مقابل حریفان به برتری رسیدند.
ترکیب تیم جوانان ستارگان ساری را هم امیررضا یزدانی، محمد عشوری، ابوالفضل بخشوده، جواد جوادی، حسین رسولی، آرمین بابایی، مهرشاد شیخی، مهدی علیزاده، امیرحسین خیریتاج و پوریا یعقوبی تشکیل داده بودند.