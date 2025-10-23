پخش زنده
امروز: -
فرماندار خرمآباد گفت: طرح سد مخزنی مخملکوه با پیشرفت فیزیکی ۵۱ درصد در حال اجرا است که بر اساس برنامهریزیها، سال آینده آماده آبگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ابراهیم درمنان در بازدید از روند اجرای طرح سد مخزنی مخملکوه خرم آباد گفت: این طرح از جمله طرحهای مهم و راهبردی لرستان است که در سند توسعه راهبردی استان جایگاه ویژهای دارد و بر اساس برنامهریزیها، سال آینده آماده آبگیری خواهد شد.
وی افزود: به دلیل اهمیت این طرح، بازدیدهای مستمری از روند اجرای آن انجام میشود تا ضمن بررسی میزان پیشرفت کار، آخرین وضعیت به اطلاع مردم برسد.
فرماندار خرمآباد در خصوص شبکه انتقال آب این سد به تصفیهخانه شهرستان خرمآباد گفت: تأمین آب شرب پایدار یکی از اولویتها برای مردم شهرستان است که امیدواریم این طرح با شناب بیشتری اجرا و تکمیل شود تا مردم بتوانند از آب شرب پایدار بهرهمند شوند.
عملیات اجرایی طرح سد مخملکوه از سال ۱۳۸۲ با هدف اصلی تأمین ۵۵ میلیون متر مکعب آب شرب پایدار برای شهر خرمآباد آغاز شده که با اجرای کامل سامانههای ورودی و خروجی سد و تونلهای انتقال، آب شرب شهر خرمآباد به صورت ثقلی و پایدار تأمین خواهد شد و هزینههای سنگین پمپاژ و نگهداری حذف میشود.