تصادف پژو و موتورسیکلت در جاده گراش به لار، سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر گراش گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف پژو ۴۰۵ با موتورسیکلت در کیلومتر پنج جاده گراش-لار، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

محمد شکاری افزود: نجاتگران پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی، مصدومان حادثه که ۲ مرد و یک زن بودند را پس از تحویل به عوامل اورژانس به بیمارستان امیرالمومنین گراش منتقل کردند.

شهرستان گراش در جنوب فارس در ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.