معاون راهداری آذربایجان غربی از هزینه بیش از هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های ساماندهی و بهسازی ورودی‌های استان خبر داد که بخش عمده آن در محور‌های پرتردد استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از اجرای طرح‌‎های گسترده ساماندهی و روکش آسفالت ورودی‌های مهم استان با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان خبر داد.

صادقی‌پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ورودی‌های شهرستان ارومیه گفت: عملیات روکش آسفالت محور ارومیه – تبریز به طول ۲۲ کیلومتر با اعتباری بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان در دو مسیر رفت و برگشت، محور بند – راژان به طول ۳۰ کیلومتر با اعتبار ۹۴ میلیارد تومان و محور ارومیه – سلماس به طول ۲۶ کیلومتر با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی افزود: عملیات روکش آسفالت در محور جاده چی‌چست – دریا نیز به طول ۸ کیلومتر با هزینه ۲۰ میلیارد تومان به‌طور کامل به پایان رسیده است.

وی در ادامه به اقدامات شهرستان میاندوآب اشاره کرد و گفت: روکش آسفالت ورودی این شهرستان به طول ۴ کیلومتر و با اعتبار بیش از ۲۲ میلیارد تومان در دست انجام است.

معاون راهداری استان همچنین درباره طرح‌های شمال استان اظهار داشت: ساماندهی محور سه‌راهی ایواوغلی در شهرستان خوی به طول ۵ کیلومتر با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان در حال اجرا بوده و اجرای ۱۱ کیلومتر روکش آسفالت محور ایواوغلی – بازرگان با هزینه ۴۰ میلیارد تومان به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: در شهرستان چایپاره نیز ساماندهی ورودی شهر به طول ۵ کیلومتر با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان به اتمام رسیده و به بهره‌برداری رسیده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان تاکید کرد که مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح‌های ساماندهی و بهسازی ورودی‌های استان بیش از ۱۰۳۰ میلیارد تومان است.