لیگ دسته یک والیبال مردان از جمعه دوم آبان آغاز و در هفته نخست این رقابتها ۱۳ دیدار برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای دسته یک مردان از جمعه دوم آبان ماه با حضور ۳۱ تیم آغاز میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی ناظران و داوران هفته نخست این رقابتها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:
گروه اول:
تبریز – سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۶
مس سونگون – مقاومت شهرداری تبریز
نماینده سازمان لیگ: عزیز پرتوی، ناظر فنی و داوری: بهرام سلیمانی، داور اول: هادی تیموری و داور دوم: فریبرز خضری
گلپایگان – سالن کارگران، ساعت ۱۶
پدیده صنعت اوج گلپایگان – نفت تهرانسر
نماینده سازمان لیگ: خلیل یگانه مجد، ناظر فنی و داوری: مسعود یزدان پناه، داور اول: علیرضا پوردهقان و داور دوم: مجتبی نعمتی
تهران – سالن شهدای پدافند، ساعت ۱۶
رعد پدافند تهران – روژ میوه زریبار مریوان
نماینده سازمان لیگ: فریدون فرزانه، ناظر فنی و داوری: علی یاوری، داور اول: مرتضی اکرمی و داور دوم: علی قربانی راد
گروه دوم:
آمل – سالن هلال احمر، ساعت ۱۶
شوکا شور دماوند – نیروی زمینی
نماینده سازمان لیگ: حسن منصوری، ناظر فنی و داوری: بهروز جعفری، داور اول: رمضان جلال و داور دوم: رضا نودهی
قزوین – سالن شهید بابایی، ساعت ۱۶
مقدم قزوین- تهران بیشه چمستان
نماینده سازمان لیگ: سعید روشن بختی، ناظر فنی و داوری: علی اصغر حاج کاظمی، داور اول: علیرضا قریب و داور دوم: کامران لطفی
رضوانشهر – سالن محسنی، ساعت ۱۶
کاسپین شهر بهشت- عقاب نهاجا
نماینده سازمان لیگ: ابراهیم عشقدوست، ناظر فنی و داوری: مهرداد شوشتری، داور اول: حامد آقابراری و داور دوم: رضا حسینی پور
گروه سوم:
سیرجان – سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶
گل گهر سیرجان – افق قم
نماینده سازمان لیگ: مرتضی فاخران، ناظر فنی و داوری: بیژن صفیری، داور اول: حسین کریمی پور و داور دوم: محمدرضا دهقانی تفتی
تهران – سالن شهید فاضل نداجا، ساعت ۱۶
ملوان تهران – پارس مهر فارس
نماینده سازمان لیگ: محمد پژوه، ناظر فنی و داوری: محمد شاهمیری، داور اول: ابراهیم فیروزی و داور دوم: میلاد افشار
اراک – سالن واگن پارس، ساعت ۱۶
واگن پارس مپنا-مس کرمان
نماینده سازمان لیگ: عزیزاله نستوهی، ناظر فنی و داوری: محمد آقایی، داور اول: مجتبی بیداریان و داور دوم: سعید واعظی
لنگرود – سالن ۲۲ بهمن، ساعت ۱۶
شهید املاکی لنگرود – مجتمع ملل اردبیل
نماینده سازمان لیگ: حسن معدن نژاد، ناظر فنی و داوری: اصغر میرزایی، داور اول: سجاد خان بابازاده و داور دوم: علی گالشی
گروه چهارم:
تهران – سالن ۵ آذر، ساعت ۱۶
مقاومت تهران – طلایی پوشان ورامین
نماینده سازمان لیگ: ناصر آقازاده، ناظر فنی و داوری: حمید راهجردیان، داور اول: قادر صادقی و داور دوم: محمد نیک سرشت
قم – سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶
آینده سازان قم – مناطق نفت خیز جنوب
نماینده سازمان لیگ: احمد وکیلی، ناظر فنی و داوری: احمد سرمست، داور اول: جواد مرآتی و داور دوم: مجتبی حیدری
شهر بابک -سالن شهدای خرسند، ساعت ۱۶
مس شهربابک – ماد ایران کرمانشاه
نماینده سازمان لیگ: ابوالقاسم سیستانی پور، ناظر فنی و داوری: مسعود ذوقی، داور اول: مجتبی اسپرغم و داور دوم: هومن آبیاری
گفتنی است دیدارهای استقلال بجنورد – صنایع اردکان از گروه اول و کود گلفام آمل – نیروانا آمل از گروه دوم در هفته نخست لیگ دسته یک مردان به تعویق افتاده است.