

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان از جمعه دوم آبان ماه با حضور ۳۱ تیم آغاز می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی ناظران و داوران هفته نخست این رقابت‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:

گروه اول:

تبریز – سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۶

مس سونگون – مقاومت شهرداری تبریز

نماینده سازمان لیگ: عزیز پرتوی، ناظر فنی و داوری: بهرام سلیمانی، داور اول: هادی تیموری و داور دوم: فریبرز خضری

گلپایگان – سالن کارگران، ساعت ۱۶

پدیده صنعت اوج گلپایگان – نفت تهرانسر

نماینده سازمان لیگ: خلیل یگانه مجد، ناظر فنی و داوری: مسعود یزدان پناه، داور اول: علیرضا پوردهقان و داور دوم: مجتبی نعمتی

تهران – سالن شهدای پدافند، ساعت ۱۶

رعد پدافند تهران – روژ میوه زریبار مریوان

نماینده سازمان لیگ: فریدون فرزانه، ناظر فنی و داوری: علی یاوری، داور اول: مرتضی اکرمی و داور دوم: علی قربانی راد

گروه دوم:

آمل – سالن هلال احمر، ساعت ۱۶

شوکا شور دماوند – نیروی زمینی

نماینده سازمان لیگ: حسن منصوری، ناظر فنی و داوری: بهروز جعفری، داور اول: رمضان جلال و داور دوم: رضا نودهی

قزوین – سالن شهید بابایی، ساعت ۱۶

مقدم قزوین- تهران بیشه چمستان

نماینده سازمان لیگ: سعید روشن بختی، ناظر فنی و داوری: علی اصغر حاج کاظمی، داور اول: علیرضا قریب و داور دوم: کامران لطفی

رضوانشهر – سالن محسنی، ساعت ۱۶

کاسپین شهر بهشت- عقاب نهاجا

نماینده سازمان لیگ: ابراهیم عشقدوست، ناظر فنی و داوری: مهرداد شوشتری، داور اول: حامد آقابراری و داور دوم: رضا حسینی پور

گروه سوم:

سیرجان – سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

گل گهر سیرجان – افق قم

نماینده سازمان لیگ: مرتضی فاخران، ناظر فنی و داوری: بیژن صفیری، داور اول: حسین کریمی پور و داور دوم: محمدرضا دهقانی تفتی

تهران – سالن شهید فاضل نداجا، ساعت ۱۶

ملوان تهران – پارس مهر فارس

نماینده سازمان لیگ: محمد پژوه، ناظر فنی و داوری: محمد شاهمیری، داور اول: ابراهیم فیروزی و داور دوم: میلاد افشار

اراک – سالن واگن پارس، ساعت ۱۶

واگن پارس مپنا-مس کرمان

نماینده سازمان لیگ: عزیزاله نستوهی، ناظر فنی و داوری: محمد آقایی، داور اول: مجتبی بیداریان و داور دوم: سعید واعظی

لنگرود – سالن ۲۲ بهمن، ساعت ۱۶

شهید املاکی لنگرود – مجتمع ملل اردبیل

نماینده سازمان لیگ: حسن معدن نژاد، ناظر فنی و داوری: اصغر میرزایی، داور اول: سجاد خان بابازاده و داور دوم: علی گالشی

گروه چهارم:

تهران – سالن ۵ آذر، ساعت ۱۶

مقاومت تهران – طلایی پوشان ورامین

نماینده سازمان لیگ: ناصر آقازاده، ناظر فنی و داوری: حمید راهجردیان، داور اول: قادر صادقی و داور دوم: محمد نیک سرشت

قم – سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶

آینده سازان قم – مناطق نفت خیز جنوب

نماینده سازمان لیگ: احمد وکیلی، ناظر فنی و داوری: احمد سرمست، داور اول: جواد مرآتی و داور دوم: مجتبی حیدری

شهر بابک -سالن شهدای خرسند، ساعت ۱۶

مس شهربابک – ماد ایران کرمانشاه

نماینده سازمان لیگ: ابوالقاسم سیستانی پور، ناظر فنی و داوری: مسعود ذوقی، داور اول: مجتبی اسپرغم و داور دوم: هومن آبیاری

گفتنی است دیدار‌های استقلال بجنورد – صنایع اردکان از گروه اول و کود گلفام آمل – نیروانا آمل از گروه دوم در هفته نخست لیگ دسته یک مردان به تعویق افتاده است.