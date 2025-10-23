رئیس هیئت انجمن ورزش‌های رزمی کیش در حکمی مرتضی حسنوند را به عنوان مشاور عالی و عضو هیئت رئیسه انجمن ورزش‌های ترکیبی منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد پاک‌نهاد در حکمی مرتضی حسنوند را به مدت یک‌سال با هدف بهره‌گیری از تجارب فنی و مدیریتی، توسعه و سازمان‌دهی ورزش‌های ترکیبی در کیش منصوب کرد.

رئیس هیات انجمن ورزش‌های رزمی کیش، گفت: این انتصاب در ادامه سلسله احکام اصلاح ساختار مدیریتی هیئت انجمن ورزش‌های رزمی کیش انجام شد و بخشی از برنامه راهبردی فدراسیون برای حضور مقتدرانه ملی‌پوشان در رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین است.