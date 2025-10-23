امروز: -
دومین روز همایش دیپلماسی استانی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱- ۱۶:۱۳
خبرهای مرتبط

دیدار وزیر امور خارجه با نخبگان خراسان رضوی در مشهد

سیاست دیپلماسی استانی از تأکیدات مقام معظم رهبری است

 مشهد می‌ تواند محور دیپلماسی فرهنگی و زیارت باشد

استان‌ها باید به متن سیاست گذاری وارد شوند

زیرساخت های گردشگری در مشهد باید افزایش یابد

تمرکززدایی و تفویض اختیارات، پیشران توسعه اقتصادی و گردشگری

برچسب ها: دیپلماسی ، مشهد ، وزیر امور خارجه ، رئیس مجلس ، وزیر فرهنگ و ارشاد
