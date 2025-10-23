رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت آموزش نوجوانان و جوانان گفت: توجه به آموزش درست آنها از معادن نفت و طلا برای آینده کشور مهم‌تر است و باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس جمهور روز پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴ در سومین برنامه خود در یازدهمین سفر استانی دولت به استان آذربایجان غربی در جلسه نهضت، توسعه و عدالت آموزشی با مشارکت مردم با بیان اینکه کشور ما سرشار از افراد توانمند و استعداد‌های درخشان است که باید شناسایی و کشف شوند، گفت: مشکلات امروز کشور بخاطر آموزش نادرست است و وظیفه همه ما مدیران این است که بستر مناسب را برای رشد و شکوفایی فرزندان و آینده سازان کشور فراهم کنیم.

مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه نوجوانان و جوانان کشور بسیار ارزشمندتر و مفید‌تر از معادن نفت و طلا برای آینده جامعه هستند، گفت: اگر ما آموزش فرزندان و آینده سازان کشور را درست انجام دهیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

پزشکیان گفت: باید باور کنیم آموزش فرزندان کشور مهمترین موضوع است و نباید اجازه دهیم آموزش فرزندان ما ناقص و نادرست باشد.

وی افزود: ساختن مدارس و فضا‌های آموزشی آغاز کار است، با نهضت توسعه و عدالت آموزشی تلاش خواهیم کرد که مدارس دولتی در همه نقاط کشور در تراز بهترین و با کیفیت‌ترین مدارس باشد و زمینه‌های لازم را فراهم کند که فرزندان ما و آینده سازان کشور توانمندی‌های خود را در عرصه‌های مختلف بروز دهند.

رئیس جمهور با بیان اینکه با تربیت درست فرزندان و دانش آموزان، آینده کشور بیمه خواهد شد، گفت: قابل قبول نیست که بعد از گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز مدرسه کانکسی وجود داشته باشد و این موضوع به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، همه باید تلاش کنیم که مشکل آموزش در کشور حل شود و این هدف با مشارکت مردم و خیرین دست یافتنی است، دولت هم در حد توان و ظرفیت خود کمک خواهد کرد.