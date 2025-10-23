پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، تحریمهای جدید آمریکا علیه دو شرکت بزرگ نفتی روس را اقدام غیرسازنده و در عین حال، فاقد اثرگذاری مورد نظر و ایجاد مشکل خاص برای مسکو عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ماریا زاخارووا پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ در نشستی خبری افزود: مسکو تصمیم وزارت خزانهداری ایالات متحده برای اعمال اقدامات محدودکننده یکجانبه علیه روسنفت و لوکاویل از شرکتهای نفتی بزرگ روسیه با طرح ادعای «تعهد ناکافی» به حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه اوکراین را کاملاً غیرسازنده میداند، از جمله از نظر نشان دادن حمایت از دستیابی به راهحلهای مذاکرهای معنادار برای درگیری اوکراین.
وی افزود: دولت قبلی آمریکا تلاش داشت روسیه را از طریق تحریمهای غیرقانونی مجبور به قربانی کردن منافع ملی خود کند و اگر دولت فعلی ایالات متحده نیز چنین رویکردی داشته باشد، نتیجه دقیقاً همان خواهد بود: فاجعهبار از منظر سیاست داخلی و مضر برای ثبات اقتصادی جهان.
تحریمهای جدید مشکل خاصی برای ما ایجاد نخواهد کرد
زاخارووا تأکید کرد: تحریمهای ضد روسی جدید وزارت خزانهداری ایالات متحده هیچ مشکل خاصی برای ما ایجاد نخواهد کرد.
وی اظهار داشت: کشور ما مصونیت قوی در برابر محدودیتهای غرب ایجاد کرده است و با اطمینان به توسعه ظرفیتهای اقتصادی خود از جمله حوزه انرژی، ادامه خواهد داد.
کرملین به تصمیم ترامپ برای لغو دیدار با پوتین پاسخ خواهد داد
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طرف روسی از سخنان ترامپ درباره لغو اجلاس سران روسیه و آمریکا که ابتدا توسط رئیسجمهور ایالات متحده پیشنهاد شده بود، مطلع شده است، افزود: موضع مسکو در قبال این سخنان از طریق ریاستجمهوری روسیه (کرملین) اعلام خواهد شد.
آماده ادامه تماسها با آمریکا هستیم
زاخارووا اظهار داشت: وزارت امور خارجه روسیه، به نوبه خود، برای ادامه تماسها با وزارت امور خارجه ایالات متحده در راستای تحقق تفاهمات حاصل شده در جریان گفتگوی تلفنی اخیر بین روسای جمهور روسیه و آمریکا، آماده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف این تماسها، شفاف شدن شاخصهای گفتوگوی روسیه و آمریکا -چه در مورد جنبههای مختلف روابط دوجانبه و چه در مورد گامهای مشترک بیشتر برای حل و فصل (مناقشه) اوکراین- است.
این دیپلمات روس ادامه داد: طرف روسی فرض خود را بر این مبنا میگذارد که واشنگتن همچنان ملاحظات و انگیزههای خود را در مورد اقدامات انجام شده، با ما در میان خواهد گذاشت.
اوکراین تعهد بیطرفی بدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه موضع روسیه درباره حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مناقشه اوکراین اعلام و از تضمین قابلاعتماد وضعیت بیطرف، تعهد در زمینه عاری بودن از سلاح هستهای، غیرنظامیکردن و «نازیزدایی» کییف به عنوان اصول حل و فصل این مناقشه یاد کرد.
وی همچنین پایبندی کییف به رعایت حقوق و آزادیهای جمعیت روسزبان و فعالیت بدون مانع کلیسای ارتدوکس اوکراین را از دیگر نکات کلیدی مورد نظر مسکو عنوان کرد.
زاخارووا ادامه داد: این اصول، نقطه شروع گفتوگوی ما با ایالات متحده و همچنین سایر کشورهای علاقهمندی است که به دنبال سهم سازنده در حل و فصل این مناقشه هستند.
راهحلها باید ریشههای مناقشه اوکراین را از میان بردارند
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: ما به راهحلهای مذاکرهای نیاز داریم که ریشههای مناقشه را از بین ببرد و صلح پایدار را در چارچوب ایجاد یک سیستم امنیتی اوراسیایی و به طور گستردهتر جهانی تضمین کند.
هیچ مانع قابل توجهی فراروی ادامه روند مذاکراتی پوتین و ترامپ نبود
زاخارووا یادآور شد: ما هیچ مانع قابل توجهی برای ادامه روندی که توسط روسای جمهور روسیه و ایالات متحده برای توافق بر سر یک چارچوب سیاسی برای حل و فصل بحران اوکراین و تبدیل آن به نتایج مشخص آغاز شده است، نمیبینیم.
وی افزود: این کار دشوار و پرزحمتی است و باید نه «در پشت میکروفون» یا از طریق درز اطلاعات و انتشار مطالب دروغ، بلکه همان کاری که از دیپلماتها انتظار میرود، یعنی از طریق تلاشها و ابزارهای دیپلماتیک انجام شود.