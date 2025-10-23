فرمانده انتظامی خرم آباد از توقیف خودروی پژو ۴۰۵ و کشف انواع کالا‌های فاقد مجوز به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ محمد ملکشاهی اظهار کرد: مأموران انتظامی خرم آباد با اشراف اطلاعاتی در محور‌های مواصلاتی این شهرستان یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل کالای بدون مجوز را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقادیری البسه تاناکورا، کیف دستی و یک دستگاه فلزیاب قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم آباد با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند.