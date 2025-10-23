به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس جمهور در نشست توسعه و عدالت آموزشی با مشارکت مردم که در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد گفت: دانش آموزان از معادن طلا و نفت و گاز هم بار ارزشتر هستند چرا که منابع انسانی ارزشمند تر از تجهیزات و امکانات مادی است ، ما مسئولان و تصمیم گیران جامعه باید زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و فرزندان ایران در حوزه های مختلف علمی- هنری- ورزشی -مهارتی و صنعتی فراهم کنیم .

پزشکیان در ادامه با تاکید برلزوم بهبود و ارتقای سخت افزاری و فضای فیزیکی مدارس گفت: براساس توافقی که با فعالان صنعت پتروشیمی شده است ، صنعت پتروشمی در اجرای مسئولیتهای اجتماعی، طرح تجهیز کلیه مدارس دولتی را اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای نهضت مدرسه سازی در کشور گفت: در کنار مسئولیت دولت و مشارکت خیران ، باید از ظرفیت مردم نیز در این امر استفاده شودیکی از طر حهای موفق در این حوزه پویش با من است که در استان خراسان رضوی اجرا و هریک از شهروندان و علاقه مندان بخش کوچکی از کار را برعهده گرفته و با مشارکت صد نفر یک مدرسه ساخته می شود.

رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: بهبود و ارتقای شاخصهای آموزشی نیازمند باور و اعتقاد عمیق مسئولان به صیانت و پرورش استعداد های دانش آموزان است، باید تلاش کنیم فرزندان کشور آموزش درست و با کیفیت دریافت کنند و این امر نیازمند بهبود مستمر روشهای آموزش و توسعه فضاهای آموزشی است.