جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی در پیامی ضمن قدردانی از فرصت گران‌قدر حضور مجدد در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و بهره‌گیری از بیانات روشنگرانه معظم‌له، اعلام کرد عهدی دوباره با ملت ایران و آن رهبر فرزانه می‌بندد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ جامعه ورزش در پیامی ضمن قدردانی از فرصت گران‌قدر حضور مجدد در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و بهره‌گیری از بیانات روشنگرانه معظم‌له،اعلام کرد عهدی دوباره با ملت ایران و آن رهبر فرزانه می بندد، عهدی برای کار و تلاش بیشتر در مسیر عزت‌آفرینی و اقتدار هرچه افزون‌تر ایران اسلامی.

متن پیام جامعه ورزش و جوانان به شرح زیر است:

▫️بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه ورزش و جوانان مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از توجه و اهتمام ارزشمند حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نسبت به قهرمانان و نخبگان ورزشی و علمی ابراز می‌دارد.

▫️ بار دیگر فرصتی ناب فراهم آمد تا جامعه ورزش و جوانان در محضر ولیّ امر مسلمین جهان، شنونده‌ی بیاناتی عمیق، روشن‌کننده و راهگشا باشد؛ بیاناتی که از سرِ اعتقاد به خداوند متعال و اعتماد به عزت و اقتدار ایران اسلامی بیان شد و جهت‌گیری دقیقی نسبت به توانمندیِ ورزشکاران، قهرمانان و نخبگان علمی ترسیم کرد.

▫️ پیام معظم‌له تأییدی بود بر مسیر تلاش، تعهد و مسئولیت‌پذیری؛ راهنمایی که جامعه ورزش و جوانان آن را سرمایه‌ای ارزشمند و چراغ راه خود می‌داند.

اهمیت بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب، جامعه ورزش و جوانان را با اتکا به آن رهنمودها، قاطع‌تر از همیشه در مسیر «ورزشِ قوی» و «ایرانِ قوی» سوق می‌دهد.

▫️ ما ورزشکاران، با توکل بر خداوند متعال، به پشتوانه‌ی اندیشه‌های حمایتی رهبر معظم انقلاب و با تکیه بر توانِ جوان ایرانی، متعهد می‌شویم که قدرِ این سرمایه‌ی معنوی را بدانیم و در این «جنگ نرم» با همت افزون‌تر و برنامه‌ریزیِ دقیق‌تر، زیر پرچم ایرانِ عزیز، با عزت و اقتدار همچون سربازان وطن افتخارآفرینی کنیم و همچنان دل ملت را شاد سازیم.

▫️ جامعه ورزش و جوانان ایمان دارد که ورزشکاران و جوانان کشور، پرچمداران شرف و مقاومتِ ملتِ ایران در عرصه‌های رقابتی خواهند بود و با توانِ بیشتر و عزمی راسخ، نامِ ایران را فراتر از مرزها، سربلند و پرافتخار نگاه خواهند داشت.