بی‌توجهی به جلو در آزادراه قزوین-زنجان؛ پراید پس از برخورد با حفاظ فلزی متلاشی شد، اما راننده جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس راه استان اعلام کرد: در یک سانحه رانندگی که روز گذشته در محور شمالی آزادراه قزوین-زنجان رخ داد، راننده خودروی پراید به علت سرعت زیاد و منحرف شدن از جاده با حفاظ فلزی کنار آزاد راه برخورد کرد. این برخورد منجر به آسیب زدن به ۸ پایه حفاظ شد و سپری از حفاظ فلزی وارد خودرو شده و خسارت شدیدی به آن وارد آورد.

سرهنگ تقی‌خانی افزود: خوشبختانه در این حادثه راننده صدمه جدی ندید.

رئیس پلیس راه علت حادثه را نقض ماده ۱۸۰ آیین نامه راهور و بی توجهی به جلو راننده بیان کرد.