به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت‌ بدنی و ورزش، مسابقه‌ دوچرخه‌سواری با حضور جمعی از ورزش‌ دوستان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های همگانی در شهرستان بدره برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در این همایش ورزشی، شرکت‌کنندگان مسیر زیبای شهر بدره تا روستای مله صفرخان «خیبر» را رکاب زدند و با شور و نشاط مثال‌زدنی، روزی پرانرژی و خاطره‌انگیز را رقم زدند.

در حاشیه این برنامه، شرکت‌کنندگان به‌صورت نمادین و در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از محیط‌زیست، اقدام به کاشت چندین اصله نهال کردند.

در پایان این رقابت سالم و دوستانه، به نفرات برتر جوایزی اهدا شد و از زحمات تمامی شرکت‌کنندگان، عوامل اجرایی و برگزارکنندگان برنامه تقدیر به‌عمل آمد.

هدف از برگزاری این رویداد، ترویج فرهنگ ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و ترغیب شهروندان به تحرک و زندگی سالم عنوان شد.