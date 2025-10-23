برگزاری مسابقه دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیتبدنی در بدره
به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقه دوچرخهسواری با حضور جمعی از ورزش دوستان و علاقهمندان به فعالیتهای همگانی در شهرستان بدره برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در این همایش ورزشی، شرکتکنندگان مسیر زیبای شهر بدره تا روستای مله صفرخان «خیبر» را رکاب زدند و با شور و نشاط مثالزدنی، روزی پرانرژی و خاطرهانگیز را رقم زدند.
در حاشیه این برنامه، شرکتکنندگان بهصورت نمادین و در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از محیطزیست، اقدام به کاشت چندین اصله نهال کردند.
در پایان این رقابت سالم و دوستانه، به نفرات برتر جوایزی اهدا شد و از زحمات تمامی شرکتکنندگان، عوامل اجرایی و برگزارکنندگان برنامه تقدیر بهعمل آمد.
هدف از برگزاری این رویداد، ترویج فرهنگ ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و ترغیب شهروندان به تحرک و زندگی سالم عنوان شد.