پخش زنده
امروز: -
مرحله استانی ششمین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش اموزی در بندرعباس به مدت دو روز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در این دوره از پانزده هزاراثر به دبیر خانه این جشنواره ارسال شد که از این شمار هزار و ۴۰۰ اثر به مرحله استانی راه یافت.
منوچهر ضیایی افزود: سیصد اثر هم به مرحله کشوری راه مییابد.
وی گفت: دانش آموزان در رشتههای انرژیهای نوین، علوم و فنون هستهای، گیاهان دارویی و طب سنتی، فناوری، حمل و نقل، سلولهای بنیادین، علوم ازمایشگاهی، رباتیک و هوش مصنوعی، نجوم و ادبیات با هم رقابت کردند.
بیشتر بخوانید: معرفی برترینهای مسابقات دانش آموزی برنامه نویسی در بندرعباس
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: رشته علوم ازمایشگاهی با شرکت ۲۲ دانش اموز به صورت عملی برگزار شد.
نتایج مرحله استانی این دوره از جشنواره هفته آینده اعلام میشود.
مرحله کشوری ششمین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش اموزی آذر امسال برگزار میشود.