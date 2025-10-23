صادرات بیش از ۲ هزار تن کیوی از عباس آباد
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد از صادرات ۲ هزار و ۱۴۰ تن کیوی از این شهرستان در مهرماه امسال خبر داد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد افزود: امارات، عربستان، عمان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، لیبی و هندوستان مقصد صادرات کیوی بودند
او ادامه داد: سهم هندوستان از مجموعه صادرات ۵۶ کانتینر معادل هزار و ۴۰۰ تن بوده که حاکی از نگاه ویژه و علاقهمندی بازار این کشور به کیوی مرغوب ایران است.
شهرستان عباس آباد با دارا بودن بیش از ۱،۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغات کیوی، نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار در تولید و صادرات این محصول ارزشمند و همچنین در ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه ایفا میکند.