مسابقات کاپ آزاد کشوری پاراگلایدینگ در رشته مسافت با معرفی نفرات برتر در شهرستان کازرون به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از رقابتها با حضور بیش از ۱۰۰ خلبان پاراگلایدر از سراسر کشور به مدت ۵ روز در سایت پروازی دریاچه پریشان شهر کازرون و به میزبانی هیات انجمنهای ورزشی استان فارس برگزار شد.
در بخش اورال مردان، جعفرعبادی، کاظم قلی پور و سهیل باریکانی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند.
در بخش اسپرت کلاس مردان هم مجتبی نیکنام، امیر محمد قاسمینژاد و عرفان عطایی در ردیف اول تا سوم قرار گرفتند.
اما در بخش بانوان فاطمه افتخاری، راضیه نیکو و زهرا کشاورزیان ردههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این رقابتها با حضور دکتر عباس ناطقنوری رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی، کامبیز ایوب زاده سرپرست هیات انجمنهای ورزشی استان فارس، بنیامین حسینی سرپرست دبیری انجمن ورزشهای هوایی کشور، دهقان ناصر آبادی نماینده کازرون در مجلس، مهدی پارسایی معاون امور گردشگری و زیارتی استانداری فارس و جمعی از مسئولان استانی، پیشکسوتان و علاقهمندان برگزار شد، در این مراسم همچنین از ورزشکاران برتر، پیشکسوتان و کادر اجرایی تقدیر به عمل آمد.