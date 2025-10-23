رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در ۲۵ سال اخیر حدود ۲۰ بیماری نو پدید در جهان بروز و شیوع پیدا کرد، آمادگی مستمر نظام سلامت برای مقابله با این قبیل تهدید‌ها را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر قباد مرادی در کارگاه کشوری مدیریت بیماری‌های واگیر و رویداد‌های بهداشتی در شهرستان سرعین گفت: هدف این گارگاه ارتقای آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماری‌های عفونی و پیشگیری از بحران‌های بهداشتی است و برای مدیریت بیماری‌های واگیر، سه اصل آمادگی کامل، پاسخ‌دهی به موقع و مداخلات اثربخش با کمترین آسیب مدنظر باشد.

وی اضافه کرد: به طور هدفمند در برابر اپیدمی‌ها و پاندمی‌های احتمالی آماده هستیم و ساختار شناسایی و هشدار زودرس تهدید‌های بهداشتی مانند کرونا از طریق اجرای نظام دیده‌بانی بیماری‌های واگیر، هشدار زودرس رویداد‌های بهداشتی، کشیک و آنکال کارشناسان بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت در حال انجام است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد:نظام سلامت کشور با تشکیل گروه‌های تخصصی در معاونت بهداشتی و کارشناسی‌های ویژه، ساختاری منسجم برای شناسایی سریع و پاسخ به موقع به بیماری‌های واگیر ایجاد کرده و از اهداف این ساختار، تشخیص به موقع افزایش غیرعادی بیماری‌ها و اطلاع‌رسانی سریع به سطوح بالاتر است تا مداخلات بهداشتی با کمترین آسیب صورت گیرد.

دکتر مرادی به تجربه تلخ همه‌گیری کرونا اشاره کرد و افزود: در آن دوره مردم با پیامد‌های عمیق بیماری‌های واگیر و تأثیرات گسترده آن بر سلامت، اقتصاد و روابط اجتماعی آشنا شدند و بحران نشان داد بیماری‌های عفونی می‌توانند به تهدیدی بزرگ و اورژانسی برای جامعه تبدیل شوند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز در این همایش گفت: رسانه‌ها ستون اصلی سلامت عمومی هستند و جایگاه رسانه به عنوان شریک استراتژیک نظام سلامت باید بازتعریف شود.

دکتر حسین کرمانپور افزود: اگر اطلاعات درست و به‌موقع به مردم نرسد، شایعه و بی‌اعتمادی جایگزین آن می‌شود و پیام‌های بهداشتی باید با فرهنگ و زبان مردم هر منطقه همخوانی داشته باشد و صداقت در رسانه حوزه بهداشت خیلی ضروری است و نمی‌توان بخشی از واقعیت را گفت و باقی را پنهان کرد.

وی ادامه داد: در بحران‌ها نباید سکوت کرد، زیرا سکوت مدیران بزرگ‌ترین منبع برای تولید شایعه است و خبرنگاران سلامت، سربازان گمنام این حوزه هستند و رسالت ما، برقراری ارتباط صادقانه و مستمر با مردم از طریق رسانه‌هاست.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اظهار کرد: این ارتباط باید مبتنی بر اعتماد، شفافیت، به‌روزرسانی منظم و درک متقابل باشد و روز به روز تقویت شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل نیز در این همایش گفت: در پنج ماه نخست امسال حدود سه هزار و۵۰۰ مورد حیوان گزیدگی در استان ثبت شد و اینها گزش ساده نیست.

دکتر سعید صادقیه اهری افزود: در باب بیماری هاری باید در ورود شهرداری‌ها به مدیریت و کنترل سگ‌های ولگرد تمرکز شود و این موضوعی است که تجربه استان‌های دیگر و دیدگاه اساتید نیز اهمیت آن را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در خصوص تب مالت نیز مردم به این نکته توجه داشته باشند که یکی از راه‌های شیوع تب مالت استفاده از لبنیات سنتی است.