به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: در سنت دیرینه "کُرُش" یا شیره پزی که هر ساله در این شهرستان برگزار می‌شود، امسال از هزار و ۸۶۰ هکتار تاکستان‌های دیم، ۱۶۰ تن شیره انگور تولید شده است.

اعیان منش افزود: حدود ۱۰ درصد انگور این شهرستان برای تازه خوری، ۲۰ درصد به شکل مویز و ۷۰ درصد به صورت سنتی به شیره انگور تبدیل می‌شود.

وی بیان کرد: کُرُش به محل و فرایند سنتی شیره گیری از انگور گفته می‌شود که تا پایان مهرماه در ارتفاعات و تاکستان‌های دیم استهبان برگزار می‌شود.

شهرستان استهبان در جنوب فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.