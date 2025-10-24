پخش زنده
۱۶۰ تن شیره انگور از هزار و ۸۶۰ هکتار تاکستانهای استهبان تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: در سنت دیرینه "کُرُش" یا شیره پزی که هر ساله در این شهرستان برگزار میشود، امسال از هزار و ۸۶۰ هکتار تاکستانهای دیم، ۱۶۰ تن شیره انگور تولید شده است.
اعیان منش افزود: حدود ۱۰ درصد انگور این شهرستان برای تازه خوری، ۲۰ درصد به شکل مویز و ۷۰ درصد به صورت سنتی به شیره انگور تبدیل میشود.
وی بیان کرد: کُرُش به محل و فرایند سنتی شیره گیری از انگور گفته میشود که تا پایان مهرماه در ارتفاعات و تاکستانهای دیم استهبان برگزار میشود.
شهرستان استهبان در جنوب فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.