به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی اتاق بازرگانی ایران، در اختتامیه رویداد هم‌اندیشی حکمرانی داده‌محور گفت: اگر قرار است تصمیم‌گیری‌ها در کشور مبتنی بر شواهد و تحلیل دقیق باشد، باید جریان آزاد، امن و استاندارد داده‌ها میان نهاد‌های مختلف برقرار شود. امروز دیگر حکمرانی بدون داده، به معنای حرکت در تاریکی است.

محمدرضا معبودیان افزود: اتاق بازرگانی ایران تلاش دارد با همکاری نهاد‌های علمی و پژوهشی، زیست‌بومی از شرکت‌های داده‌محور و فعالان حوزه هوش مصنوعی ایجاد کند تا بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در تولید، پردازش و بهره‌برداری از داده‌های ملی داشته باشد. این همکاری‌ها می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی و رشد نوآوری منجر شود.

او همچنین به اهمیت آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مدیران و تصمیم‌سازان ما به سواد داده و شناخت ابزار‌های هوش مصنوعی مجهز نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که نظام حکمرانی ما واقعاً داده‌محور شود. از این رو، ما برنامه‌هایی برای آموزش تخصصی مدیران و ایجاد گفتمان داده در سطوح مختلف کشور در دست اجرا داریم.