عزیزالله نوربهبهانی، سرمربی تیم هندبال پسران ایران پس از پیروزی مقابل قزاقستان گفت: ضعفهای تیم برطرف شده و بازیکنان با تمام قوا جنگیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عزیزالله نوربهبهانی سرمربی تیم هندبال پسران جوان ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین بعد از برد تیم ملی برابر قزاقستان گفت: خداراشکر امروز بازی را خیلی خوب شروع کردیم و توانستیم ضعفهای خود مقابل چین را برطرف کنیم و در ۱۰ دقیقه اول نتیجه بازی را به نفع خود رقم بزنیم.
وی ادامه داد: به بازیکنانم خسته نباشید میگویم که با تمام توان در این بازی جنگیدند و مزد زحمات خود را گرفتند.
نوربهبهانی در مورد بازی چهارم تیم ملی در این رقابتها گفت: ما فردا با امارات بازی خواهیم داشت. امارات هم تیم خوبی است و مربیان خوبی دارد. به امید خدا میجنگیم تا تفاضل را بالا ببریم تا در بازی آخر که با کویت است نتیجه خوبی برای ما رقم بخورد.
وی در انتها گفت: در حال حاضر تفاضل گل ما با کویت یکسان است. یک بازی با امارات داریم و اگر آن بازی را هم با اختلاف خوبی ببریم، فردا صدرنشین گروه خود میشویم.