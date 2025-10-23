به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم فوتبال شهید قندی یزد در هفته سوم لیگ دو فوتبال کشور میزبان ملوان بوشهر بود که در برابر مهمان خود متوقف شد.

فوتبالیست‌های یزدی در این دیدار که در ورزشگاه شهید سلیمانی بافق برگزار شد، موفق شدند در دقیقه ۴۲ توسط مهدی تسلیمی به گل دست یابند تا نیمه اول را به سود خود به پایان برسانند.

این نتیجه تا دقیقه ۸۲ پابرجا بود تا اینکه بوشهری‌ها توانستند گل تساوی را از نقطه پنالتی وارد دروازه شهید قندی کنند.

سرانجام این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا شهید قندی پس از گذشت سه هفته از رقابت‌ها همچنان طعم برد را نچشیده باشد.

این تیم در هفته اول مقابل کیا تهران به تساوی رسید و در هفته دوم هم در برابر رخش خودرو تبریز تن به شکست داد.