دبیرخانه هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان، اسامی آثار راهیافته به بخشهای رقابتی این جشنواره را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نمایشهای «آهوی وحشی» «وارگو» «فایو ۵» «داستان یک سنگ» «مسیر» «ژیله مو» از جمله آثار معرفی شده در بخش نیشتمان این جشنواره است و در بخش برگزیده نیز نمایشهای «من درختم» «خوش حالِیم» و گاو حضور دارد.
همچنیبن نمایشهای «رایت فلایر» و «رستاخیز» آثار راه یافته به بخش «ویژه» هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان است.
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان از چهارم تا هشتم آبان ماه در مریوان برگزار میشود.