کودکان و نوجوانان بوشهری، سفیران کوچک حفظ زمین شدند
در راستای گسترش همکاریهای فرهنگی و آموزشی و با هدف ارتقای آگاهیهای محیطزیستی میان نسل آینده، تفاهمنامه همکاری مشترک بین حفاظت محیط زیست بوشهر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر به امضا رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، این تفاهمنامه با حضور سمیه رسولی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر و عبدالرحمن مرادزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در محل ادارهکل محیط زیست به امضا رسید.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در این آیین ضمن تأکید بر نقش کودکان و نوجوانان در پاسداری از محیط زیست گفت: آموزش و پرورش زیستمحیطی از سنین پایین، ضامن حفظ طبیعت و منابع برای آینده است. کانون با ظرفیتهای فرهنگی و هنری خود، میتواند نقشی مؤثر در نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست ایفا کند.
وی افزود: در قالب این تفاهمنامه، برنامههای متنوعی همچون برگزاری کارگاههای آموزشی، جشنوارههای زیستمحیطی، تولید محتواهای فرهنگی و هنری و فعالیتهای علمی خلاقانه با محوریت موضوعات محیط زیستی در مراکز فرهنگیهنری کانون اجرا خواهد شد.
عبدالرحمن مرادزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز با قدردانی از این همکاری گفت: کانون پرورش فکری بستری ارزشمند برای تربیت نسلی آگاه و مسئولیتپذیر است. با پیوند میان آموزشهای محیط زیستی و فعالیتهای فرهنگی و هنری، میتوان آیندهای سبزتر برای استان رقم زد.
در این تفاهمنامه، افزایش سطح مشارکت اعضای کانون در زمینههای زیستمحیطی، ترویج اخلاق زیستی، اجرای برنامههای آموزشی مشترک، و ایجاد کارگاهها و رویدادهای ترویجی در مراکز کانون سراسر استان بهعنوان محورهای اصلی همکاری تعیین شده است.
این همکاری مشترک با هدف نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان نسل کودک و نوجوان آغاز شده و بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
در حاشیهی این برنامه، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از موزه حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست بازدید کرد.