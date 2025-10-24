کودکان و نوجوانان بوشهری، سفیران کوچک حفظ زمین شدند

در راستای گسترش همکاری‌های فرهنگی و آموزشی و با هدف ارتقای آگاهی‌های محیط‌زیستی میان نسل آینده، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین حفاظت محیط زیست بوشهر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر به امضا رسید.