بهره برداری از شبکه فیبر نوری حرم مطهر بانوی کرامت(س)
طرح شبکه فیبر نوری به طول پنج هزار متر مربع در ۲۷ نقطه حرم مطهر بانوی کرامت سلام الله علیها، امروز به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ طرح شبکه فیبر نوری در حرم مطهر بانوی کرامت از محل اعتبارات صدا و سیمای مرکز قم با هزینه ۵۰ میلیارد تومانی که با هدف ایجاد زیرساختی قوی و مطمئن برای انتقال تصاویر با کیفیت HD اجرا شده است، ۲۶ نقطه کلیدی از نقاط مختلف حرم مطهر را به رژی استودیوی حرم مطهر متصل میکند.
در این طرح پنج هزار متر شبکه فیبر نوری با بیش از ۶۰۰۰ نفر ساعت انجام شده که امکان ثبت و ارسال تصاویر با کیفیت HD از جای جای حرم مطهر به اقصی نقاط جهان اسلام فراهم شده است.
وحید جلیلی، مشاور رئیس سازمان صدا و سیما، در مراسم بهره برداری طرح فیبر نوری حرم مطهر با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت::جمهوری اسلامی ایران در این نبرد کوتاه، جلوهای از ایستادگی در برابر وحشیگری، بدعهدی و پیمانشکنی جناح استکبار را به نمایش گذاشت. کشورهای غربی، از جمله آلمان و فرانسه، در این روزها چهرهی پلید خود را آشکار کردهاند و ذات جنایتکارانهی غرب در رویدادهای مختلف نمایان شده است.
وی افزود: فعالان رسانهای و مدیران سازمان صدا و سیما، بهعنوان مدافعان رسانهای ملت، وظیفهای مضاعف بر دوش داشتند و توانستند در این جنگ روایت، عملکردی مؤثر و قابلتوجه ارائه دهند.»
جلیلی با تأکید بر ظرفیتهای مردمی در این نبرد، گفت:در جنگ ۱۲ روزه، توانمندیهای ملت ایران آشکار شد. در همین حال، جریانهای غربگرا با مواضعی تند، ملت ایران را عقبمانده معرفی کردند. در برابر این هجمهها، وظیفهی ماست که چهرهی واقعی دشمنان ملت را افشا کنیم و در کنار آن، ظرفیتها و داشتههای مردم ایران را برجسته سازیم.
وی در ادامه، دانش جوانان ایرانی را از مهمترین سرمایههای کشور دانست و گفت:کشور ما در مرزهای دانش جهانی شهید میدهد و دشمنان تاب پیشرفتهای علمی ایران را ندارند. این دستاوردها، همه از برکات انقلاب اسلامی است.
جلیلی در پایان گفت: حفظ استقلال و عزت ملی از مهمترین نتایج انقلاب اسلامی است و امروز ایران اسلامی در قلههای علمی و سیاسی، با قدرتهای غربی رقابت میکند.
امروز همچنین امروز استودیو کریمه در صاحب الزمان حرم مطهر افتتاح شد.در پایان مراسم از مدیران طرح و برنامه برتر کشور تجلیل شد.