به‌منظور گرامیداشت یاد و خاطره هنرمندان فقید استان ایلام، استاندار ایلام و معاون وزیر و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانواده‌های زنده‌یاد «روح‌الله اکبری» و «سعید ناطقی» دیدار و گفتگو کردند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در این دیدار ضمن تجلیل از خدمات فرهنگی و هنری این دو چهره نام‌آشنا، اظهار داشت: استان ایلام همواره خاستگاه چهره‌های درخشان فرهنگی و هنری بوده است و درگذشت این عزیزان، ضایعه‌ای برای جامعه هنری استان به شمار می‌رود.

وی افزود: وظیفه ماست که یاد، آثار و مسیر هنری آنان را زنده نگه داریم و از تلاش‌های ارزنده‌شان قدردانی کنیم.

همچنین «سید مجید پور احمدی» مشاور وزیر و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار، با ابراز همدردی با خانواده‌های این دو هنرمند، بر لزوم توجه به شأن و منزلت هنرمندان تأکید کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره قدردان زحمات و تلاش‌های هنرمندان سراسر کشور است و از هیچ کوششی برای پاسداشت نام و یاد آنان دریغ نخواهد کرد.