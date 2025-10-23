پخش زنده
امروز: -
معاون قضایی نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: فروش مکمل های سوخت در پمپ بنزین ها ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهانی در بازدید از جایگاه های سوخت همدان گفت: در تمام جایگاههای سوخت، توزیع مکملهای سوخت غیرقانونی بوده و در بازدیدها این موضوع زیر ذرهبین قرار میگیرد و برای آن جریمه نقدی سنگینی لحاظ خواهیم کرد.
او افزود: بسیاری از این محصولات که قبل از اجرای این قانون عرضه می شدند استاندارد قابل اثباتی نداشتند و استفاده از این محصولات تقلبی موجب انسداد سیستم سوخت رسانی، افزایش آلایندگی و حتی آسیب های جدی به موتور خودروها وارد می کردند.
معاون قضایی نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان از شهروندان خواست برای حفظ سلامت جامعه و خودروها از استفاده این مکمل ها پرهیز کنند.