به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهانی در بازدید از جایگاه های سوخت همدان گفت: در تمام جایگاه‌های سوخت، توزیع مکمل‌های سوخت غیرقانونی بوده و در بازدیدها این موضوع زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و برای آن جریمه نقدی سنگینی لحاظ خواهیم کرد.

او افزود: بسیاری از این محصولات که قبل از اجرای این قانون عرضه می شدند استاندارد قابل اثباتی نداشتند و استفاده از این محصولات تقلبی موجب انسداد سیستم سوخت رسانی، افزایش آلایندگی و حتی آسیب های جدی به موتور خودروها وارد می کردند.

معاون قضایی نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان از شهروندان خواست برای حفظ سلامت جامعه و خودروها از استفاده این مکمل ها پرهیز کنند.