



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته دو باشگاه‌های کشور بعد از ظهر امروز برق شیراز میهمان شهرداری آستارا بود که با یک گل میزبان خود را شکست داد.

تک گل تیم برق در این دیدار توسط فرزان دانا در دقیقه ۸۳ و از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید .

تیم برق با این پیروزی ۷ امتیازی شد تا با کسب ۷ امتیاز از ۳ بازی نشان دهد یکی از مدعیان اصلی صعود به حساب می‌آید.