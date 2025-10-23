تیم کبدی دختران ایران امروز در فینال مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین مقابل هند نتیجه را واگذار کرد و نایب قهرمان شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین روز از بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، تیم کبدی دختران ایران امروز پنجشنبه یک آبان‌ماه در آخرین دیدار خود و مرحله فینال به مصاف هند رفت و در نهایت با نتیجه ۷۵ بر ۲۱ مقابل این تیم شکست خوردند.

دختران کبدی‌کار کشورمان پیش از این مقایل تایلند، سریلانکا و بنگلادش پیروز شده بودند و در دور گروهی، مقابل هند شکست خورده بودند.

از دقایقی دیگر نیز تیم ملی پسران در دیدار فینال مقابل هند قرار خواهد گرفت.