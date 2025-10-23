دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه اتهام دولت فرانسه به مهدیه اسفندیاری را بدون وجاهت قانونی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سحر ناصر بخت در بخش خبری بیست سیمای کیش با اشاره به بازداشت مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی مقیم فرانسه، گفت: بانوی ۴۰ ساله‌ ایرانی برای ادامه تحصیل چند سالی در کشور فرانسه اقامت داشت و از نهم اسفند پارسال با اتهام مطرح شده از سوی دولت فرانسه با عنوان تمجید از تروریسم بازداشت شد.

او افزود: اتهام مطرح‌شده علیه این شهروند ایرانی بدون وجاهت قانونی است و روند بازداشت او نیز کاملاً غیرقانونی انجام شده است.

سحر ناصربخت خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود ادعا‌های فرانسه در زمینه رعایت حقوق بشر، رفتار با این بانوی محجبه مسلمان مطابق با عرف بین‌الملل نبوده و او در شرایط نامناسب زندانی است.

او افزود: بر اساس موازین حقوق بین‌الملل، کشور‌ها موظف‌ هستند در برخورد با اتباع خارجی، اصول رفتار انسانی و حقوق بشر را رعایت کنند، اما در این پرونده چنین ملاحظاتی در نظر گرفته نشده است.

دکترای حقوق بین الملل، با اشاره به پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک وزارت امورخارجه کشورمان، گفت: از زمان بازداشت مهدیه اسفندیاری تاکنون بیش از ۴۲ اقدام رسمی و قضایی برای پیگیری وضعیت او انجام شده است.

سحر ناصر بخت، گفت: با ورود مستقیم وزارت امور خارجه در روز‌های اخیر، گفتگو‌های جدیدی بین ایران و فرانسه انجام شده و امیدواریم در آینده نزدیک نتایج مثبتی رخ دهد.

او تصریح کرد: دولت ایران با جدیت در حال پیگیری آزادی این شهروند ایرانی است و انتظار می‌رود نهاد‌های بین‌المللی نیز در برابر چنین نقض آشکار حقوق بشر سکوت نکنند.