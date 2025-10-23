پخش زنده
جشن تکلیف ۱۰۰ دانشآموز قزوینی با محوریت آشنایی با مفاهیم عبادی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین میزبان برگزاری آیین «شکوفههای زینبی» بود؛ جشنی که به مناسبت آغاز تکلیف دینی، ۱۰۰ دانشآموز دختر قزوینی را گرد هم آورد تا در قالب برنامههای هنری و نمایش، مفاهیم معنوی و عبادی را فرا گرفته و به صورت جماعت نماز ظهر و عصر را اقامه کنند.
این مراسم که با هدف تبیین آموزههای دینی و آشنایی مؤثر دانشآموزان با احکام تکلیف الهی برنامهریزی شده بود، شاهد مشارکت فعال نوآموزان بود.
در جریان این جشن، برنامههای شاد و آموزشی متنوعی اجرا شد که محور اصلی آن ترویج معارف اسلامی بود. این رویداد فرهنگی با یک بخش عبادی به اوج رسید؛ جایی که دانشآموزان به صورت جماعت نماز ظهر و عصر را به جای آوردند تا اولین گامهای عملی خود را در مسیر بندگی محکم بردارند.