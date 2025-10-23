پخش زنده
محمد نوری بعنوان دستیار سید سیروس پورموسوی کارش در صنعتنفت را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد نوری از امروز بعنوان دستیار سید سیروس پورموسوی کارش در صنعتنفت را آغاز خواهد کرد.
با نظر سرمربی طلایی پوشان، محمد نوری به جمع کادر فنی تیم صنعتنفت آبادان اضافه شد.
پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، پیکان و پارس جنوبی جم تیمهایی هستند که محمد نوری سابقه بازی در آنها را دارد.
نوری که همراه تیم ملی در جام جهانی و جام ملتهای آسیا بعنوان بازیکن حضور داشت سابقه مربیگری در تیمهای ذوب آهن اصفهان، ملوان بندر انزلی و گلگهر سیرجان را دارد.