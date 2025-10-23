به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: عصر امروز امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی بر مسمومیت ۳ عضو یک خانواده در خیابان یزدان پناه شرقی خمینی شهر به محل اعزام شدند.

علیرضا زمانپور افزود: در این حادثه یک زن ۲۸ ساله و دو دختر ۴ و ۶ ساله پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان ۹ دی خمینی شهر منتقل شدند.

وی نقص در آبگرمکن منزل مسکونی را علت این حادثه دانست و گفت: بی‌توجهی به نشتی دودکش یا نقص در تهویه می‌تواند در مدت کوتاهی جان ساکنان خانه را به خطر اندازد.