۳عضو یک خانواده در خمینیشهر دچار گازگرفتگی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان گفت: عصر امروز امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی بر مسمومیت ۳ عضو یک خانواده در خیابان یزدان پناه شرقی خمینی شهر به محل اعزام شدند.
علیرضا زمانپور افزود: در این حادثه یک زن ۲۸ ساله و دو دختر ۴ و ۶ ساله پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان ۹ دی خمینی شهر منتقل شدند.
وی نقص در آبگرمکن منزل مسکونی را علت این حادثه دانست و گفت: بیتوجهی به نشتی دودکش یا نقص در تهویه میتواند در مدت کوتاهی جان ساکنان خانه را به خطر اندازد.