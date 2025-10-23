پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان برای فردا تا اوایل هفته آینده پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد را پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن محمدی مقدم گفت: بر اساس تحلیل نقشهها های هواشناسی از امروز تا اوایل هفته آینده پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پدیدههای غالب آسمان استان خواهد بود.
وی افزود: هوا هم فردا قدری گرمتر میشود.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان، در ۲۴ ساعت گذشته الشتر با صفر درجه سانتیگراد خنکترین شهر استان بود و دمای مرکز استان هم بین ۷ و ۸ درجه در نوسان بود.