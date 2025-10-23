به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون قضایی دادگستری آذربایجان‌غربی به عنوان سخنران ویژه این آیین با اشاره به این که استفاده نکردن از ظرفیت وکلا و دانش حقوقی موجب آسیب در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی شده است گفت: وکیل در صف نخست مواجهه با پرونده‌های قضایی قرار دارد و این نشان از اهمیت شغل وکالت است.

ابراهیم علی نژاد افزود: وکلا جایگزین بسیاری از شغل‌ها می‌توانند باشند و در واقع می‌توانند موجبات حل و فصل دعاوی و صلح و سازش قبل از رسیدن پرونده‌ها به محاکم قضایی شوند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: بیش از ۴ هزار وکیل در آذربایجان غربی وجود دارد که از این تعداد حدود ۲ هزار و‌۲۰۰ نفر عضو مرکز وکلای قوه قضائیه آذربایجان غربی هستند.

سبحان نحفقلیان افزود: مرکز وکلای قوه قضائیه آذربایجان غربی برای افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله ندارند با اثبات اعسار آنها وکیل معاضدتی برای آنها درنظر گرفته می‌شود.

عضو هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به این که آیین تحلیف امروز برای کارآموزان دوره اول اختبار سال ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه استان برگزار می‌شود گفت: تعداد ۸۶ نفر از کارآموزان اختیار دوره‌های خرداد و شهریور سال ۱۴۰۴ امروز ملبس به ردای وکالت پایه یک دادگستری شدند.

داریوش خدایی افزود: جمعیت مرکز وکلای قوه قضائیه آذربایجان غربی بیش از ۲ هزار و ۱۸۰ نفر است که از این تعداد ۸۲۶ نفر کار آموز بوده و دوره کارآموزی خود را سپری می‌کنند.