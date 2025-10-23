خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست بررسی طرح محله‌محور، با اشاره به اهمیت همکاری نهاد‌های اجرایی در اجرای این طرح، گفت: برای پیشبرد طرح محله‌محور، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در کنار دانشگاهیان قرار خواهند گرفت تا با هم‌افزایی و مشارکت مردمی، روند حل مسائل محلات تسریع شود.

وی افزود: تحقق اهداف این طرح، نیازمند تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی، نخبگان دانشگاهی و مردم است تا مشکلات محلات به‌صورت دقیق شناسایی و برای آنها راه‌حل‌های علمی و عملی ارائه شود.

در ادامه این نشست، جمعی از اساتید دانشگاه ایلام دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره نحوه اجرای مؤثر طرح محله‌محور و راهکار‌های تقویت مشارکت مردمی در مدیریت محلات مطرح کردند.