همافزایی دانشگاه و دستگاهها در طرح محلهمحور ایلام
استاندار ایلام بر همافزایی دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان در اجرای طرح محلهمحور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست بررسی طرح محلهمحور، با اشاره به اهمیت همکاری نهادهای اجرایی در اجرای این طرح، گفت: برای پیشبرد طرح محلهمحور، تمامی دستگاههای اجرایی استان در کنار دانشگاهیان قرار خواهند گرفت تا با همافزایی و مشارکت مردمی، روند حل مسائل محلات تسریع شود.
وی افزود: تحقق اهداف این طرح، نیازمند تعامل سازنده بین دستگاههای اجرایی، نخبگان دانشگاهی و مردم است تا مشکلات محلات بهصورت دقیق شناسایی و برای آنها راهحلهای علمی و عملی ارائه شود.
در ادامه این نشست، جمعی از اساتید دانشگاه ایلام دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه اجرای مؤثر طرح محلهمحور و راهکارهای تقویت مشارکت مردمی در مدیریت محلات مطرح کردند.